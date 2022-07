Augsburg: Water & Sound

Fatoumata DiawaraDas traditionsreiche, alljährlich im Sommer stattfindende Festival der Kulturen in Augsburg weitet sein Konzept ab diesem Jahr aus. Unter dem Motto „Water & Sound“ wollen die Macher in der Wasserstadt Augsburg das Thema Wasser unter globalen Gesichtspunkten mit einfließen lassen. Hergestellt werden sollen „elementare Bezüge zwischen Mensch, Musik und Wasser“, wobei unter den vertretenen Künstlern sowohl internationale Stars der Weltmusik wie auch lokale Bands sind. Auch Eigenproduktionen des Festivals sind am Start. Themagerecht werden Spielorte entlang der Augsburger Wasserwege am Fluss Lech oder am Kuhsee genutzt. Als besondere interaktive Kunstperformance will man den „Wasservogel“, die Entwicklung eines urbanen Rituals, etablieren. Unter den diesjährigen Gästen sind vom 28.7. bis 7.8. die Malierin Fatoumata Diawara, die sich mit einem Ensemble der Augsburger Philharmoniker trifft, die algerisch-marokkanisch-mauretanische Frauenband Sahariennes, Yemen Blues aus Israel und der ghanaische Newcomer Alogte Oho. Ergänzt wird das Line-Up durch ein Panel und eine Ausstellung namens „Aman Iman – Water Is Life“ zum Thema Wasser, Musik, Ökologie und Politik der Sahara-Region.

Weiterführende Links

Water & Sound