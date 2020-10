Lagos: Fela Kutis Enkel debütiert

Made KutiAfrobeat ist heute weltweit ein Erfolgsrezept. Doch wie sieht es mit den unmittelbaren Mitstreitern und Erben des 1997 verstorbenen Fela Kuti aus? Nach dem Tod von Tony Allen im April sind Felas Söhne Femi und Seun nach wie vor gut im Geschäft. Und nun stellt sich bereits die nächste Generation vor: Made Kuti ist Felas Enkel und hat dieser Tage mit seiner Single „Free Your Mind“ debütiert.

Der 25-jährige Sohn von Femi ist ein Multi-Instrumentalist, der in der Band des Vaters tourt. Pünktlich zum alljährlichen Felabration-Festival, das um Felas Geburtstag am 15. Oktober herum abgehalten wird, präsentierte er den Song, den er selbst so kommentiert: „,Free Your Mind‘ ist fast eine Einladung zur Dekadenz, dazu, sich keinerlei Zwängen zu beugen. Ich denke, dass dieser Ausdruck bedeutet, dass du einen kritischen Geist behalten, das Maximum deiner Denkfähigkeiten nutzen sollst, Antworten zu finden, die richtigen Fragen zu stellen.“ Kuti ist damit genau in der Spur seines berühmten Großvaters: Kürzlich sprach er sich öffentlich für die Proteste gegen Polizeigewalt aus und ging zusammen mit Femi auf die Straße.

