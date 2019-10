Smoove & TurrellAngefangen hat es 2014 im Grünen Jäger mit der Hoffnung, dass es doch noch ein paar verrückte Funkheads gibt, die sich dorthin verirren könnten. Vier Jahre und viele DJs später fand man sich mit einem stetig wachsenden Publikum im legendären Mojo Club in Hamburg wieder. Am 8. November geht der „Hamburg Funk Allnighter“ in die sechste Runde – erstmals mit zwei Live-Acts, Joel Sarakula und Smoove & Turrell, auf der Bühne und einem neuen Domizil im Knust.

Mit gewohnt feinem Händchen, dem Gespür für das Publikum und einer exquisiten Auswahl an LPs aus den heimischen Vinylsammlungen werden die DJs Smoove, Mr. Mellow, Mzuzu und die Jungs vom „Hamburg Funk Allnighter“-Kollektiv (Jazztofunk, Funk Bear Brothers, Mr. Tchu) wieder alle Facetten des Funk zelebrieren. Alle Infos auf der Website vom Knust und dem „Hamburg Funk Allnighter“.

