Köln: KLAENG@10

Larry Goldings Trio

Sechs Musiker – sechs Instrumente – unzählige Möglichkeiten: Der Trompeter Frederik Köster, der Bassist Robert Landfermann, der Gitarrist Tobias Hoffmann, der Pianist Pablo Held, der Schlagzeuger Jonas Burgwinkel und der Saxofonist Sebastian Gille sind regional, überregional und international bestens vernetzt, als Spielpartner seit langem geschätzt und vielfach mit Preisen ausgezeichnet. Zehn Jahre nach der Gründung im Sommer 2009 hat sich ihr mit einer gemeinsamen musikalischen Vision ausgestattetes KLAENG Kollektiv als außerordentlich stabil und produktiv bewiesen.

Zehn Jahre KLAENG Kollektiv bedeuten auch zehn Jahre KLAENG Festival. Längst hat sich dieses im Kollektiv organisierte Festival, das 2019 vom 22. bis 24. November erneut im Kölner Stadtgarten stattfindet, zu einem Hotspot für aktuelle, improvisierte Musik entwickelt. So wie bei den sechs KLAENGstern auch ist der Erfolg dieses dreitägigen Herbstfestivals vor allem in dem genre- und stilübergreifenden Konzept begründet, in dem Einflüsse aus höchst verschiedenen musikalischen Welten zwischen Improvisation und Komposition, zwischen Jazz, Rock und Pop und elektronischer Avantgarde verarbeitet und dem Publikum präsentieret werden.

Auch das Programm zum zehnten Geburtstag des KLAENG Festivals folgt diesem Weg – mit einem Unterschied: Zum ersten Mal wurde ein „Artist in Residence“ bestimmt. Diese Aufgabe wird der amerikanische Pianist und Organist Larry Goldings übernehmen, der nicht nur Spiritus Rector der Geburtstagsausgabe ist, sondern auch zwei Mal auf der Bühne live zu erleben ist: mit seinem angestammten Hammond-Trio mit dem Gitarristen Peter Bernstein und dem Drummer Bill Stewart am Eröffnungsabend, während er mit seiner dreitägigen „Köln Experience“ ( so der Name dieses einmaligen Projektes) im Rücken das diesjährige Festival beschließt. Zudem gibt es im Stadtgarten noch Auftritte zum Beispiel mit dem Duo von Peter Brötzmann und Heather Leigh, mit Kösters Erfolgsband Die Verwandlung, dem dänischen Pianisten Jakob Anderscov plus Strings und Spoom um den Berliner Gitarristen Ronny Graupe. Das komplette Programm und alle Infos gibt es auf der Festivalsite im Internet.

