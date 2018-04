Stuttgart: Forum der Kulturen wird 20

ShkoonIm Mai feiert das Forum der Kulturen sein 20-jähriges Bestehen. Als Dachverband für Migrantenvereine und interkulturelle Einrichtungen fördert es in Stuttgart, aber auch landes- und bundesweit den Dialog und die kulturelle Vielfalt. Unter den vielen Aktivitäten der Einrichtung waren und sind auch immer etliche musikalische: Das Forum richtet seit 2001 das Sommerfestival der Kulturen auf dem Stuttgarter Marktplatz aus, war von 2006 an maßgeblich an der Etablierung des Weltmusikpreises creole beteiligt und hat 2016 zusammen mit dem georgischen Musiker Zaza Miminoshvili in Stuttgart die Ziryab-Akademie für Weltmusik ins Leben gerufen.

Die Feierlichkeiten zum runden Geburtstag erstrecken sich über das ganze Jahr und sind ebenso musikalisch gefärbt: Nach dem Jubiläumsempfang am 18. Mai wird die Oriental-House-Formation Shkoon spielen, ab dem 17. Juli schließt sich das Sommerfestival der Kulturen an. Klanglich abgerundet werden die Feiern ab dem 7. November mit dem interkulturellen Festival „Made in Stuttgart“.

Weiterführende Links

Forum der Kulturen