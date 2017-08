Boston: John Coltrane, Thelonious Monk & Dizzy Gillespie

Pharoah SandersDas „John Coltrane Memorial Concert“ (JCMC) findet bereits im 40. Jahr statt. Vom 1. bis 7. Oktober wird es eine Filmveranstaltung, Fotoausstellung und Konzerte zu Ehren von Coltrane geben. Am 6. Oktober wird das 20-köpfige JCMC Ensemble unter Leitung von Carl Atkins im Blackman Auditorium der Northeastern University auftreten. Am 7. Oktober steht der ehemalige Coltrane-Saxofonist Pharoah Sanders zusammen mit seinem langjährigen Pianisten William Henderson auf dem Programm. Mit dabei sind auch Nat Reeves und Johnathan Blake.

Die Abteilungen „Jazz Studies“ und „Contemporary Improvisation“ des New England Conservatory (NEC) in Boston veranstalten in der kommenden, 150. NEC-Saison wieder über 100 Konzerte. Zu den Höhepunkten gehören eine einwöchige Residenz von Matana Roberts mit Auftritten am 17., 18. und 20. Oktober. Anlässlich des 100. Geburtstags von Thelonious Monk wird es am 19. Oktober „Monk’s Dream: Thelonious Monk at 100“ mit Ran Blake, Frank Carlberg, Fred Hersch, Nedelka Prescod undDominique Eade geben. T. S. Monk wird Teile von Monks legendärem Town-Hall-Concert mit dem NEC Jazz Orchestra aufführen. Der Monk-Biograf Robin Kelley, „Thelonious Monk: The Life of an American Original“, wird über Monks Leben und Werk sprechen.

Anlässlich des 100. Geburtstags von Dizzy Gillepie in diesem Jahr steht am 7. Dezember ein Konzert unter dem Titel „Manteca: Dizzy Gillespie And The Birth Of Latin Jazz“ auf dem Programm. Das NEC Jazz Orchestra wird Klassiker wie „Manteca,“ „Tin Tin Deo“ und „Cubano Be, Cubano Bop“ interpretieren, die von Gillespie und George Russell arrangiert wurden. Die NEC-Konzertsaison beginnt am 5. September mit Auftritten von Ran Blake, Eden MacAdam-Somer, Hankus Netsky und Anthony Coleman.

