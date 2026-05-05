Bayern: Fördertour des Jazzverbands

SolaireSeit 2014 vergibt der Jazzverband Bayern in Zusammenarbeit mit dem Kemptener Jazzfrühling seine Fördertour. Der Preis, der als Wettbewerb jährlich im Rahmen des Kemptener Festivals ausgetragen wird, richtet sich an Ensembles, deren Mitglieder nicht älter als 30 Jahre sind und von denen mindestens die Hälfte einen klaren Bayernbezug haben müssen. Die Gewinnerband bekommt eine Konzerttournee durch namhafte Jazzclubs in Bayern, zudem wird ein professionelles Electronic Presskit ermöglicht. Die zweitplatzierte Gruppe darf sich über ein Preisgeld in Höhe von 1.500 Euro freuen, während sich Platz 3 zwei Finalensembles teilen und jeweils 1.000 Euro erhalten.

Am 28. April stellten sich im Rahmen des Kemptener Jazzfrühlings das Korbinian Bauer Quintett und die Bands Mantra, mawass und Solaire dem Votum der Jury (unter anderem mit dem Geiger Gregor Hübner und der Leiterin des Jazzinstituts Darmstadt, Bettina Bohle, besetzt) und des Publikums. Mantra und mawass wurden auf Platz 3, das Korbinian Bauer Quintett auf Platz 2 und das Trio Solaire auf den ersten Platz gewählt, das sich auch über den Publikumspreis freuen durfte. Die Fördertour des Jazzverbands Bayern mit Solaire beginnt am 14. Oktober im Stadttheater Amberg und macht dann unter anderem Station im Jazzclub Lindau am 18. Oktober, im Jazzclub Bamberg am 30. Oktober, im Jazzforum Bayreuth am 14. November und in der Kunst & Kultur Bastion Ingolstadt am 26. November, bevor diese am 28. November in Burghausen endet.

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Fördertour des Bayerischen Jazzverbands