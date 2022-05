Contents Ausgabe 144

Features Nr. 144 | 2022

John Scofield

Die Songs, die Gitarre, der Musiker

Solo at last! Frisch zurück aus der Wüste, stellt John Scofield ein neues Kapitel seines musikalischen Weges vor. In größtmöglicher Distanz zu dem, was man von ihm kennt, präsentiert er die rhapsodische Seite der gitarristischen Popularmusik Amerikas.

Mary Halvorson

Surprise Lilly

Nur wenige wissen mit ihrem permanenten Output ein derart hohes Niveau zu wahren und sich so selten zu wiederholen wie die New Yorker Gitarristin Mary Halvorson. Nun legt sie gleich zwei neue Alben vor, die sie wieder mal an neue Orte tragen.

Trombone Shorty

Funkin‘ For New Orleans

Gewohnheiten aufgeben und neue Wege beschreiten: Weltreisende wie Trombone Shorty mussten sich in der Coronazeit neu orientieren. Das Ergebnis ist verblüffend. Statt zu reflektieren, sprüht sein neues Album vor Zuversicht, Energie und Tatendrang.

Taj Mahal & Ry Cooder

Eine Freudenquelle für jeden

Schon Mitte der 1960er-Jahre haben sie einmal zusammen in einer Band gespielt, den Rising Sons. Auf ihrem gemeinsamen Album „Get On Board“ widmen sich Taj Mahal und Ry Cooder nun der unsterblichen Musik von Sonny Terry und Brownie McGhee.

Fantastic Negrito

It’s A Family Affair

Mit seinen Vorgängeralben hat sich der Sänger, Songwriter, Musiker und Aktivist Fantastic Negrito als relevante Stimme des schwarzen Amerikas positioniert. Sein neues Album entwickelte sich zum multimedialen Werk, das seine Familiengeschichte erkundet.

Joe Haider

Verlängerung mit Elfmeterschießen

Um nichts als Musik geht es für den in der Schweiz lebenden Pianisten und Komponisten, der sich trotz seiner 86 Jahre immer wieder den Herausforderungen eines radikal veränderten Musikgeschäfts stellt. Warum er das tut? Weil er nicht anders kann!

Bob James

Ein Quantum Schönheit

Fourplay bleibt vorerst Geschichte. Das heißt nicht, dass Bob James deshalb untätig wäre. Gerade gönnt sich der legendäre Musiker, Arrangeur und Produzent „Feel Like Making Live!“, ein Trioalbum im Stil der Alten.

Pablo Held trifft … Ralph Towner

Conversations, Teil 18: Nicht ablenken lassen!

Der Gitarrist Ralph Towner ist seit Kindheitstagen ein Held für Pablo Held: ein musikalischer Pionier, Geschichtenerzähler, immer auf der Suche nach etwas Neuem, ein Gigant des Jazz und der improvisierten Musik – und der ideale Gesprächspartner.

Stories

Gerald Clayton

Surfen und Tanzen

Leyla McCalla

Haitianische Geschichtsstunde

Bobby Sparks II

Was hilft’s!

Tim Allhoff

Das ganze Dazwischen

Jazzrausch Bigband

Worst Case oder geniale Verknüpfung?

Sebastian Sternal

Allein mit einem Freund

Scott Hamilton

Last Man Blowing

Brian Jackson

Legendenstatus-Update

Dominik Hoyer

Blick nach oben

Intro

Wolfgang Haffner, Arooj Aftab, Wawau Adler, Or Bareket, David Helbock & Camille Bertault, Manuel Hermia, Lettuce, Lorenz Hargassner, Hendrik Müller, Johannes Ludwig, Jürgen Friedrich, Tank and the Bangas, This Music(ian) Changed My Life: Tigran Hamasyan, Lars Duppler, Poppy Ajudha, Silke Eberhard, Joey Alexander, Malika Tirolien, Blind Spot, Café Drechsler, Flock

Standards

Facts and Fakes, Notes from New York, Mauerpark, Live things, Jazz Not Jazz, Homegrown, Retro, Blue Rhythm, Free 'n' Easy, Play, On Tour/Festivals, Scene & Heard