An der Grenze zum Jazz macht die in Montreal lebende Sängerin Malika Tirolien aus Guadeloupe auf ihrem Album „Higher“ (o-tone/edel) eine gute Figur.

Die elf Songs präsentieren sich als Fusion aus afrofuturistischem Soul-Jazz, angetrieben von kraftvollen Rhythmen und der emotionalen honigsüßen Stimme Tiroliens. Hier entdecken wir eine Interpretin mit Seele, einem Sinn für Impulse, die eine Botschaft vermitteln und eine Klientel ansprechen möchte, die den Veränderungen in unserer Welt aufmerksam gegenübersteht.

„Mein Album befasst sich mit vielen Themen wie dem Aufstand der unterdrückten Bevölkerung, Sisterhood, der Elevation des Geistes, der Kraft, Prokrastination hinter sich zu lassen, Wut, Veränderung. Diese Themen sind der Weg von einem emotionalen Punkt zum anderen. Dabei ist es wichtig, alle Gefühle zu spüren, um in der Lage zu sein, ohne Groll etwas zu reformieren“, sagt Malika Tirolien mit Nachdruck.

Mit diesem gesellschaftspolitischen Bewusstsein im Hinterkopf kommt die Sängerin im April auf die von Jazz thing präsentierte Deutschlandtour – im Gepäck nicht nur „Higher“, sondern auch die aktuelle Single „Dreamin‘“. Erneut hat sie bei der Produktion mit Michael League von Snarky Puppy kooperiert.

„Michael ist einer der Musiker, Produzenten und Komponisten, die ich am meisten bewundere und respektiere. Seine Leidenschaft und enorme Liebe zur Musik sind wirklich inspirierend. Da ich also bereits Vertrauen in seine Vision, Kunstfertigkeit und Arbeitsmoral habe, war es für mich ganz klar, ihn wieder um seine Expertise zu bitten.“