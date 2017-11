Von Volkswagen gibt es jetzt neue „Style“-Sondermodelle – auf großen Plakatwänden habe ich Werbungen dafür gesehen, mit einem Karl-Lagerfeld-Double, das eine Foto-Kamera in der Hand hält und nur von hinten zu sehen ist. Oder ist er es selbst? Jedenfalls soll dieses Element wohl für den nötigen Glamour sorgen.

Es ist schon interessant, was einer der größten Industriezweige Deutschlands so für Ideen entwickelt, um aufzufallen. Dabei sehen die neuen Autos doch alle gleich aus! Egal ob Opel, Ford, Skoda, BMW, Audi, Mercedes oder wie sie nicht alle heißen, es ist sehr schwierig geworden, am Design unterschiedliche Marken oder gar Typen zu erkennen.

Dabei erzählt meine Mutter immer, dass ich, schon bevor ich sprechen konnte, sämtliche Fahrzeuge am Straßenrand bis aufs kleinste Detail identifizieren konnte (also z.B. Volvo 240 GL oder Nissan Datsun – das waren noch Autos). Sie waren ja auch eindeutig an äußeren Erscheinungsmerkmalen zu erkennen. Die Formen und Farben waren viel facettenreicher.

In gewisser Weise lässt sich das aber auch auf die Menschen übertragen. Ich vermisse die „Typen“ von früher – echte Charaktere mit Ecken und Kanten, nicht dieses runde, ovale, glatte. Menschen wie ein Display. Die Einzigartigkeit eines Touch-Screens. Als ich vor ein paar Wochen Udo Lindenberg bei „Wetten Dass…?“ gesehen habe, habe ich zuletzt wieder einen solchen echten Typen gesehen. Einer, der eben auch selbst wirklich Style hat.

Miles Davis war auch so einer. Er war sogar eine echte Stilikone. Auch Leute wie Thelonious Monk oder Ornette Coleman haben ihre Aussage mit jeder Pore versprüht. Dennoch gab es wohl auch damals spannende und sozusagen mehr „angepasste“ Musiker.

Vor kurzem habe ich einem Studenten von mir ein Stück von einem Sonny-Stitt-Sampler vorgespielt. „Walkin‘“, ein Blues, neben Stitt spielt der Tenorsaxofonist Gene Ammons mit. Dieser eröffnet auch die Solo-Section mit einem Blues-Chorus, der diesen Namen allemal verdient.

Übersetzt auf eine andere Zeit stelle ich mir dabei immer einen Proleten im Opel Manta vor, mit Fuchsschwanz am Autoschlüssel und allem sonstigen Zubehör. Der linke Ellenbogen wird lässig aus dem Fenster gehalten und die rechte Hand streichelt das Lenkrad. Um bei den Autos zu bleiben. Genauso gut könnte man sich einen Rapper aus der Bronx vorstellen, der jemanden gerade ziemlich anmacht. „Willst Du Streit, Alter?“ In jedem Fall macht Gene Ammons dermaßen eine „Ansage“, dass man Bescheid weiß.

Danach kommt der eigentliche Leader, Sonny Stitt, und sein Solo verblasst im Vergleich mit Ammons zu einem belanglosen, etüdenhaften Bebop-Geplänkel. Im wahrsten Sinne des Wortes, also negativ gesprochen, „amtlich“, den Anforderungen des Zeitgeistes entsprochen. Wie ein Florettfechter gegen den schweren Knüppel des Blues.

Nicht, dass ich falsch verstanden werde – ich mag Sonny Stitt, sogar sehr gerne. Wie auch viele anderen typischen Bebop-Spieler, die den Stil dieser Zeit so aufgesogen haben, dass sie ihn schon total zu verkörpern scheinen. Lou Donaldson (eben erst in der aktuellen Printausgabe von Jazz thing porträtiert) ist da ja auch so ein Beispiel. In gewisser Weise spielen diese Protagonisten den Bebop ja viel purer, unverfälschter, weniger durch die eigene Persönlichkeit „verfremdet“ wie bei Charlie Parker.

Aber genau das ist es eben, was fehlt. Was die Musik wirklich spannend gemacht hat. Und auch der Grund für ihren Erfolg gewesen sein mag. Gerade diese „Typen“ in der Musik, die so eine „Ansage“ gemacht haben, waren ja auch sehr erfolgreich und haben dadurch eine große Aufmerksamkeit auf den Jazz im allgemeinen gezogen.

Jedenfalls habe ich bei besagtem Solo von Gene Ammons das Gefühl, dass es unvergleichlich ist. Man kann es in keiner Weise kritisieren, schon gar nicht nach musikalischen Kriterien. Da bringt einfach einer etwas auf den Punkt. Das folgende Solo von Sonny Stitt ist vergleichsweise zwar viel virtuoser und komplexer. Aber da es nicht zu hundert Prozent unverwechselbar ist, wie das andere, muss es sich an anderen ähnlichen Soli messen lassen. Und bleibt dadurch irgendwie mittelmäßig, ist irgendwie nicht so besonders wie das andere.

Wenn ich Gene Ammons so höre, sehe ich auch sofort einen Typen vor mir mit Hut und Zigarre im Mundwinkel. Er hat einfach „Style“, ist auf jeden Fall zumindest eine klangliche Stilikone. Der amerikanische Jazzkritiker Ira Gitler meinte einmal, er habe „einen Sound wie ein 15-stöckiges Hochhaus“. Auf jeden Fall ist der Sound einzigartig, unverwechselbar, individuell.

Ich habe mit meinem Studenten darüber gesprochen, dass ich glaube, dass es im Jazz (und natürlich nicht nur dort) auf „Style“ ankommt. Darauf, dass man ein „Typ“ wird – oder besser gesagt: zu dem stehen muss, was oder wer man ist. Er meinte darauf, „ja, man muss schon seine eigene Stimme finden“. Aber diesen Satz habe ich schon so oft von jungen Jazzmusikern gehört, dass er nichts eigenes mehr haben kann.

Auch in Deutschland waren die erfolgreichen Jazzmusiker starke Persönlichkeiten mit einem eigenen Stil, auch abseits der Bühne. Leute wie Klaus Doldinger, Albert Mangelsdorff oder Wolfgang Dauner haben alle ihre Duftmarke hinterlassen, haben ein Alleinstellungsmerkmal durch ihre Art. Heute wird das schon schwieriger. Heute sind es eben eher die hemdsärmeligen, singenden Trompeter, die coolen Saxofonisten, die Pianisten mit bunten Turnschuhen, die Aufmerksamkeit erregen, die aber nicht mehr solche „Typen“ sind, wie früher, eher im Gegenteil.

Die erfolgreichen Musiker sind heute jedenfalls deutlich näher beim Pop. Ist ja auch logisch, so erreicht man eben auch ein Publikum, dass sich nicht für Jazz interessiert. Aber selbst in der Popmusik gibt es ja nicht mehr solche starken Charaktere wie früher – man vergleiche nur mal Mick Jagger mit Bruno Mars oder Madonna mit Lady Gaga. Na gut, bei letzterer gibt es vielleicht erste Annäherungen der neuen Generation. Aber Ausnahmen wie diese, die ja auch als „Skurrilität“ eingestuft wird, bestätigen doch nur die Regel.

Und das verstehe ich nicht. Geneigter Leser, kannst Du mir da weiterhelfen? Warum meinst Du, ist uns „der Charakter verloren gegangen“? Sind wir eine gleichgeschaltete Gesellschaft, die sich Protagonisten für ihren Opportunismus sucht? Oder ist die Globalisierung, die totale gleichzeitige Verfügbarkeit der Informationen und des scheinbaren „Weltwissens“ der Grund für die aktuelle Stromlinienförmigkeit? Geht’s uns zu gut, um uns an etwas zu reiben?

Ich freue mich über Eure Kommentare, Anregungen und Ideen! It’s a matter of style…