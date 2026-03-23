Viktoria Tolstoy & Jacob Karlzon Who We Are ACT/edel

PRO

Viktoria Tolstoy öffnet sich nicht jedem Pianisten. Zu Jacob Karlzon aber hat sie ein langjährig gebildetes Vertrauen, das es ihr ermöglicht, über die Routine ihrer Entertainment-Erfahrung hinauszusingen. „Who We Are“ will ein Statement sein und es ist ein sorgsam austariertes Duoprogramm, bei dem sich beide Beteiligten mit viel Nachdruck umgarnen. Tolstoy wird zur Erzählerin, gestaltet die überwiegend eigenen Lieder mit theaterhaftem Nachdruck, manchmal in der Emphase bis hin zu Ähnlichkeiten mit Ahnfrauen wie Barbra Streisand. Karlzon wiederum erweitert sein perlendes Klavier um synthetische Soundräume, oft groß dimensioniert und mit Neigung zu umarmenden Klängen. Als Duo ergibt das viel Interaktion, viel textliche Reflexion, viel Gelassenheit in der gemeinsamen künstlerischen Erscheinung. Zwei Profis, zwei Freunde im Dialog.

Ralf Dombrowski

KONTRA

Mit „Who We Are“ feiern Sängerin Viktoria Tolstoy und Pianist Jacob Karlzon drei Jahrzehnte kreative Partnerschaft. Ob die beiden Schweden indes so sein wollen, wie sie sich in den elf Fremd- und Eigenkompositionen zeigen? Die Akkorde werden ordentlich oft breit aufgefächert wie beim Pfau und seinen Federn. Auch darf gegoldbergt werden, dass Bach seine Freude daran gehabt hätte. Grotesk wird das Setting aber so richtig, wenn Karlzon in den digitalen Baukasten greift. Dann britzelt und zirpt es und die Beats wühlen in den Bässen, als hätte der Teutonentechno in dem Schweden seinen Wiedergänger gefunden. Und anstatt Haltung und Tiefgründigkeit zeigt sich in Tolstoys stimmlichen Fertigkeiten allenfalls ein Posieren, das sich einer Textexegese so ganz widersetzt. Ein Song heißt „The Great Escape“; bei dieser Duoplatte ein probates Mittel.

Martin Laurentius