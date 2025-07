The Action 4s The Action 4s April Records/Indigo

Der wortspielende Name ist Programm: Hinter The Action 4s verbirgt sich eine dänisch-schwedisch-britische Einsatztruppe im Namen von Fusion und Electronica, die vor Kraft nur so strotzt. Was das Quartett von Marktbewerbern abhebt, ist die Leadstimme. Es handelt sich dabei um eine chromatische Mundharmonika, die Mathias Heise – seines Zeichens Weltmeister auf dem Instrument – mit größter Virtuosität spielt. Stirnrunzelnden Skeptikern sei gesagt: Der rasante Maulhobel fügt sich bestens in den blinkenden Erlebnispark aus Jazzrock-, Disco- und D‘Angelo-Elementen ein, die Rasmus Sørensen an den Keyboards, Conor Chaplin am E-Bass und Anton Eger am Schlagzeug in den wilden Mix einbringen. Es klingt alles ein bisschen so, als habe Jaco Pastorius Toots Thielemans seinerzeit dazu überredet, bei Weather Report einzusteigen. Und ein paar bunte Pillen zu schlucken. Herrlich!