SuperBlue Guilty Pleasures Vol. 2 Big Shoulders Records/Membran

Von den „Guilty Pleasures“ gibt es bereits eine erste EP, wobei man den Arbeitstitel auch mit „Verbotene Späße“ übersetzen könnte. Und die Fortsetzung der Verjazzung edler Popklassiker, die Kurt Elling, Charlie Hunter und ihre Band SuperBlue mit der Leidenschaft einer Oberstufenband und der Virtuosität von Profis zelebrieren, ist noch eine Spur doller, krachender, bunter. Und rein gar nix für hartgesottene Anhänger der reinen Lehre, die den Crooner Elling ausschließlich neben einem akustischen Piano Standards schmachtend akzeptieren. Diesmal nehmen sich SuperBlue „Turn To Stone“ von ELO, „Sharp Dressed Man“ von ZZ Top, „Desperado“ von den Eagles oder „Gangster Of Love“ von Johnny „Guitar“ Watson vor. Plump und billig ist das aber beileibe nicht. Zwar recht nah am Original, aber durch die Bläser und vor allem Mr. Ellings Phrasierung sowie Hunters frickelige Gitarre schält sich aus jedem Song eine unbekannte Facette heraus. Die Ohrwürmer bleiben zwar im Ohr, aber das Drumherum gleicht einer Wundertüte, die sich perfekt zum Mittanzen und -singen eignet. Man muss sich wirklich nicht schämen, wenn einem so was richtigen Spaß bereitet.