Stefan Karl Schmid

Absent

stefankarlschmid.net

Stefan Karl Schmid – Absent (Cover)Was einen sofort anspringt, ist dieser runde, bauchige Klang und die eloquente Tonbildung, diese geradezu ausschweifende Phrasierung und das samtene Melos, die Stefan Karl Schmid auf dem Tenorsaxofon regelrecht zelebriert. „Absent“ ist das zehnte Leaderalbum des Kölners. Auf dieser live im Loft aufgenommenen Platte sind Schmids Weggefährten Felix Hauptmann am Klavier und Fender Rhodes und Fabian Arends am Schlagzeug sowie der US-Amerikaner Chris Lightcap am Bass dabei. Das ist das Zweite, was einem gleich mit den ersten Tönen auffällt: diese intuitive Interaktion der vier Instrumentalisten, ihr voraushörendes Zusammenspiel und ihre Bereitschaft, das musikalische Material aller harmonischen und rhythmischen Komplexität zum Trotz immer wieder aufs Neue so zu verdichten, dass der jeweilige emotionale Kern der sieben Schmid-Originalkompositionen offen zutage treten kann.

Text
Martin Laurentius
, Jazz thing 162

Veröffentlicht am 02. Feb 2026 um 07:57 Uhr unter Reviews

jazzahead! 2026

Navigation: Weitere Artikel und Kommentare

  • Ausgabe 162, Februar/März2026, ab 31.1. am Kiosk

Ausgabe 162

Newsletter

Neues

Jazzthing.tv

Mehr…

Rubriken

jazzahead! 2026
jazzthing.tv

Jazz thing finden und kaufen

Abonnieren
Einzelhändler finden…
dpv (Logo)
Menü