Stefan Karl Schmid Absent stefankarlschmid.net

Was einen sofort anspringt, ist dieser runde, bauchige Klang und die eloquente Tonbildung, diese geradezu ausschweifende Phrasierung und das samtene Melos, die Stefan Karl Schmid auf dem Tenorsaxofon regelrecht zelebriert. „Absent“ ist das zehnte Leaderalbum des Kölners. Auf dieser live im Loft aufgenommenen Platte sind Schmids Weggefährten Felix Hauptmann am Klavier und Fender Rhodes und Fabian Arends am Schlagzeug sowie der US-Amerikaner Chris Lightcap am Bass dabei. Das ist das Zweite, was einem gleich mit den ersten Tönen auffällt: diese intuitive Interaktion der vier Instrumentalisten, ihr voraushörendes Zusammenspiel und ihre Bereitschaft, das musikalische Material aller harmonischen und rhythmischen Komplexität zum Trotz immer wieder aufs Neue so zu verdichten, dass der jeweilige emotionale Kern der sieben Schmid-Originalkompositionen offen zutage treten kann.