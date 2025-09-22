Sinularia Subwater Beats II Boomslang/Galileo MC

Um Flying Lotus ist es still geworden, sein Wahnsinn lebt aber weiter. Beatdenker alias Jo Wespel, ein Gitarrist und Multiinstrumentalist, der nichts auslässt, trifft sich mit den beiden Berlinern Felix Henkelhausen am Bass und Max Santner am Schlagzeug, um alles infrage zu stellen, was wir über Musik zu wissen meinen. Man kann auf einschlägigen Websites lesen, seine Musik wäre post-zeitgenössisch, was ja nichts anderes bedeutet als seiner Zeit voraus. Das können wir natürlich erst in ein paar Jahren bestätigen, aber die Vermutung liegt nahe, dass es stimmt. Alles prasselt in einer Sturzflut der Eindrücke auf die Schleusen der Wahrnehmung und vergeht, bevor er werden kann. Dieser permanente Communication-Breakdown ist der Soundtrack zur Reizüberflutung des Informationszeitalters. Allerdings braucht es starke Nerven, um diese Schüttung von Sounds und Grooves von Anfang bis Ende in einem Ritt durchzustehen. Vielleicht wäre Post-Music der passendere Ausdruck für diesen halsbrecherischen Overkill.