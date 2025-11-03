Simon Oslender / Steve Gadd / Will Lee / Bruno Müller On A Roll – Live Leopard/Broken Silence

Wer sich manchmal fragt, was junge Menschen wie Simon Oslender oder Jakob Manz eigentlich an einer Alten-Säcke-Mucke wie dieser finden, der sollte sich nur den fast elfminütigen Opener von „On A Roll“ anhören. Wenn es danach tatsächlich noch jemanden gibt, der weiter verständnislos den Kopf schüttelt, der sollte einmal gründlich die eigenen Vitalfunktionen checken lassen. Nicht nur „Signed, Sealed, Delivered“ ist ein altersloser Hallowach-Mix aus Adrenalin, Spaß und überbordender Musikalität, der wie ein zehnfacher Espresso sofort in die Blutbahn geht. Wenn der Terminus „Feuerwerk“ nicht so ausgenudelt wäre, er müsste spätestens für dieses hinreißende Live-Doppelalbum, das mit einer Allstarband um den grandiosen Simon Oslender mit Drummer Steve Gadd, Bassist Will Lee und Gitarrist Bruno Müller plus den Gästen, Posaunist Nils Landgren und Altsaxofonist Jakob Manz, im Dezember 2024 entstand, erfunden werden. Die Hohepriester des Groove gewähren dabei seltene Einblicke in den Kreißsaal des Jazz, dort wo R&B, Blues, Soul, Gospel und Funk als Geburtshelfer bereitstanden. Schon als Oslender, Gadd, Lee und Müller „All That Matters“ einspielten, entstand der Gedanke, diese explosive Mischung einmal live auf die Bühne zu bringen. Nun gibt es 14 Nummern voller Power, Spielfreude, Musikalität, Spontaneität und Kreativität. Das knallt!