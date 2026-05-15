World Circuit: 40

Ali Farka Touré „Savane“Ali Farka Touré „Savane“Vor 40 Jahren wurde das englische Label World Circuit gegründet, das sich vor allem mit herausragenden Weltmusikveröffentlichungen aus Westafrika und Kuba etabliert hat. Seitdem sind Produktionen des Labels regelmäßig auf den Spitzenplätzen der „World Music Charts“ zu finden. Zum Jubiläumsjahr bringen die Briten um Mitbegründer Nick Gold einige ihrer Meilensteine als farbige Vinyl-Neuauflagen neu heraus. So etwa „Savane“, das legendäre, ursprünglich im Juli 2006 veröffentlichte Album ihrer Galionsfigur Ali Farka Touré – es gilt als Highlight des Sängers aus dem malischen Niafunké und als besonders bluesbeeinflusst.

Angekündigt ist außerdem ein Reissue von „Rejoice“, dem gemeinsamen Album des nigerianischen Afrobeat-Erfinders Tony Allen und seines südafrikanischen Kollegen Hugh Masekela aus dem Jahre 2021 – beide Künstler sind inzwischen verstorben. Weiterhin sollen zum 40. Geburtstag World-Circuit-Platten der Malierin Oumou Sangaré und des Buena Vista Social Clubs erscheinen – letzterer hatte die Erfolgsgeschichte des Labels Ende 1990er perfekt gemacht. Alle Vinyl-Auflagen kommen noch im Laufe des Jahres auf den Markt.

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Stefan Franzen

Veröffentlicht am 15. Mai 2026 um 05:26 Uhr unter News

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