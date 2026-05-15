APPLAUS Award: Anmeldefrist

APPLAUS domicilAchtung Clubbetreibende: Die Bewerbungsfrist für den Applaus Award 2026 läuft noch bis 21. Mai, 12.00 Uhr mittags. Seit 23. April können Spielstätten in ganz Deutschland ihre Livemusikprogramme quer durch alle Genres einreichen. In sechs Kategorien winken Preisgelder in Höhe von bis zu 40.000 Euro. Teilnahmeberechtigt sind Betreiber/-innen von Livemusikspielstätten, aber auch regionale Veranstalter/-innen von über mehre Spielorte verteilten Konzertreihen in Deutschland. Ausgezeichnet werden sowohl herausragende Livemusikprogramme als auch die Spielstätten selbst in ihrer Funktion als soziale Orte und kreative Freiräume. Hauptpreise gingen 2025 an das Dortmunder domicil für das „Beste Livemusikprogramm“, ans Dresdner objekt klein a als „Beste“ und die villaWuller in Trier als „Beste kleine Spielstätte“. Weitere Preise werden vergeben in den Kategorien „Awareness“, „Inklusion“ und „Nachhaltigkeit“.

Der APPLAUS wird seit 2013 im Auftrag des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) von der Initiative Musik verliehen. Deren Geschäftsführerin Katja Lucker ermuntert zur Teilnahme mit den Worten: „Mit dem 13. APPLAUS Award, einem der höchstdotierten Preise Deutschlands, werden Orte der Livemusik und ihre Programme gewürdigt und sichtbar gemacht. An diesen Orten arbeiten täglich Menschen, die sich mit Leidenschaft der Livebranche verschrieben haben und auf permanente Veränderungen und Krisen reagieren müssen. Sie tun dies oft mit hohem unternehmerischem Risiko, den Nachwuchs unterstützend, aber vor allem mit größter Hingabe. Ihnen gehört am Tag der Auszeichnung unsere Wertschätzung und Aufmerksamkeit“.

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