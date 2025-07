Silent Explosion Orchestra Paintings Of An Exhibition

Mit seinem neuen Album will Kevin Naßhan, Schlagzeuger und Anführer des Silent Explosion Orchestra, bewusst an Mussorgskis „Bilder einer Ausstellung“ erinnern. Das Programm, in dem Bilder von Monet oder van Gogh in Musik verwandelt werden, orientiert sich jedenfalls auch formal an Mussorgskis Werk – so werden die neuen Kompositionen durch ein Thema miteinander verbunden. Die meisten Stücke stammen aus Naßhans Feder, aber Gäste des Ensembles wie Christian Pabst, Manfred Honetschläger, Philipp Schug und Malte Schiller haben ebenfalls jeweils einen Song beigesteuert. Das 13-köpfige Ensemble ist so schick angezogen wie einst Wynton Marsalis und integriert umstandslos Flamenco-Elemente („Der alte Gitarrenspieler“), Fusion-Klänge („Der Kuss“) oder ein balladeskes Schaukeln („Caféterrasse am Abend“) in seinen Sound. „Paintings Of An Exhibition“ ist eine Reise durch viele verschiedene Klanglandschaften.