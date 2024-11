Raphael Wressnig & Alex Schultz Soulful Christmas (With A Funky Twist) (Pepper Cake/ZYX)

Da brennt der Weihnachtsbaum. Nicht wegen der Wachskerzen. Nein, verantwortlich sind Raphael Wressnig, seine Hammond und sein New Yorker Kumpel Alex Schultz an der Gitarre. Acht Weihnachtslieder zwischen europäischer („O Tannenbaum“) und US-amerikanische Tradition („Jingle Bells“) haben sie zusammen mit Drummer Hans-Jürgen Bart aufgenommen. Bei „Stille Nacht“, das von Schultz mit einer wunderbar jazzigen Gitarre umspielt wird, saß Eric Cisbani am Schlagzeug. Und Gisele Jackson, einst Chordame bei Ray Charles, veredelt Donny Hathaways „This Christmas“ mit ihrem warmen Alt. Wressnig ist ein feuriger Fuchs an den Tasten und Pedalen. Wie leichtfüßig sein „Santa Claus Is Coming To Town“ daherflitzt, ist eine reine Freude. Und auch das in New Orleans inspirierte „Little Drummer Boy“ und die fröhlich shuffelnden „Jingle Bells“ sorgen dafür, dass wir den Christbaum zur Seite räumen, um die Tanzfläche im Wohnzimmer zu vergrößern. So wird der Wunsch nach frohen Weihnachtstagen definitiv erfüllt!