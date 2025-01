Philipp Schiepek Meadows And Mirrors (GLM/edel)

Mit dem Bassisten Henning Sieverts und dem Schlagzeuger Bastian Jütte hat der Gitarrist Philipp Schiepek auf seinem neuen Album zwei absolute Meister ihres jeweiligen Fachs an seiner Seite – im Mittelpunkt von „Meadows And Mirrors“ steht aber ganz klar die Nylon-String-Gitarre, die Schiepek auf dem Album durchweg spielt. Auf der bringt er vorwiegend sanfte Originale, bei denen es aber auch schon mal rhythmisch intensiver zugehen kann („December“), und drei Coversongs zu Gehör, darunter das berühmte „You‘ve Got A Friend“ von James Taylor und Henry Mancinis nicht minder berühmtes „Moon River“, das in „Frühstück bei Tiffany“ von der jungen Audrey Hepburn gehaucht wurde (dafür gab es einen Oscar). Das alles atmet eine atmosphärische Weite, die Schiepek glatt in die Liga von Kollegen wie Leo Kottke oder Ry Cooder („A Meeting By The River“) katapultiert, auch die Pentangle-Asse Bert Jansch und John Renbourn fallen einem ein. Traumhaft schön.