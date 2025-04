Charles Pasi Adamas (Blue Note/Universal)

Wie so viele Platten der letzten Zeit ist auch dieses mitten in der Coronapandemie entstanden. Der Sänger, Gitarrist und Mundharmonika-Virtuose Charles Pasi konnte nicht mehr reisen (er war sonst nahezu ständig auf Tour) und schrieb neun Songs, die über zwei Dutzend Musiker zu ihrer Vervollständigung brauchten. In zwei Songs geht es um Menschen, die Pasi verloren hat, nämlich seinen Vater und seinen Manager. Ein trauriges Album ist „Adamas“ dennoch nicht geworden. Pasi selbst betont: „Es hat alle meine Freunde zusammengebracht. Durch Musik versteht man, sich selbst zu verstehen und zu definieren. Mit 40 habe ich das Gefühl, dass ich weiß, wer ich bin – und jetzt möchte ich die Musik nutzen, um Menschen zusammenzubringen.“ Das gelingt ihm unter anderem in der Ballade „Nino, Cielo E Terra“ – Pasi singt Englisch, Französisch und Italienisch auf „Adamas“ –, im knackigen „Marmelade Blues“ und im fast schon poppigen Auftaktsong „Nothing To Say“.