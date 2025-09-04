Peter Hedrich

Simplicity

Mons/Galileo MC

Peter Hedrich – Simplicity (Cover)Acht Jahre liegt Peter Hedrichs Debütalbum schon zurück. Der Posaunist aus dem Saarland lag in der Zwischenzeit allerdings nicht auf der faulen Haut – er ist ein viel beschäftigter Mann in Bigbands und Orchestern, als Studiomusiker und bei Bühnenproduktionen. Auf „Simplicity“ versammelt er einige der besten älteren und neueren Kompositionen aus eigener Fe-der – ausgereift runde Themen, wohlüberlegte Grooves. Hedrich mag erdige, gospelige, bluesige, soulige oder balladenhafte Moods – da kommt sein wunderbar warmer Posaunenton richtig zum Blühen. Den Albumtitel „Simplicity“ sollte man aber nicht zu wörtlich nehmen. Neben dem exzellent besetzten Quintett – mit Fabian Schöne, Felix Hauptmann, Reza Askari, Kevin Naßhan – sind auch noch zehn musikalische Gäste beteiligt, darunter eine Sängerin (Veronika Morscher), ein Streichquartett und ein Streicherarrangeur (Callum Au). Für jedes Stück hat Hedrich die optimale Lösung und Instrumentierung gesucht. Und auch gefunden.

Text
Hans-Jürgen Schaal
, Jazz thing 160

Veröffentlicht am 04. Sep 2025 um 07:58 Uhr unter Reviews

