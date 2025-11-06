Paulo Morello Moving Fine Music/edel

Eigentlich stammt Paulo Morello ja aus der Oberpfalz, aber wenn er nur seine Archtop-Gitarre sprechen ließe, würde dies niemand erraten. Denn kein deutscher Saitenzupfer klingt brasilianischer, niemand versteht es hierzulande, Samba, Choro und Bebop so miteinander zu verknüpfen, als wären sie schon immer füreinander bestimmt gewesen. Kann sein, dass viele erst jetzt den 54-Jährigen für sich entdecken. Dabei ist „Moving“ kein klassisches Opus magnum, sondern eher ein kleines, spritziges Feuerwerk großer Gitarrenkunst. Dabei offenbart Morello seine Neigung zu Wes Montgomery und seinem Mentor Attila Zoller, seine Liebe zum Birdland Jazzclub in Neuburg und die unvermindert hell lodernde Leidenschaft für Brasilien. „Se Ela Perguntar“, eine zarte Nummer von Dilermando Reis, „Flor Do Cerrado“ von Waldir Azevedo oder „Minha Saudade“ von João Donato, bei dem sogar eine Prise Coltrane im harmonischen Unterbau mitschwingt, gehören zu den absoluten Delikatessen dieses musikalischen Menüs, das er ohne Hast mit Bassist Sven Faller und Drummer Mauro Martins zubereitet hat. Man möchte darin versinken …