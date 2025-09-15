Paul Cornish You're Exaggerating Blue Note/Universal

Sanft entfaltet sich der weiche Klavierklang von Paul Cornish auf seinem Blue-Note-Debütalbum „You‘re Exaggerating“. Der als Pianist von Joshua Redman bekannt gewordene Cornish, der auch auf Redmans aktuellem Album „Words Fall Short“ zu hören ist, zeigt in seinen eigenen Kompositionen, wie gekonnt und sensibel er den Klang seines Ensembles zu einem träumerischen Miteinander verwebt. Insgesamt neun Kompositionen hat der aus Houston, Texas, stammende Cornish, der als Stipendiat des „Herbie Hancock Institute of Jazz“ ausgewählt wurde und seitdem ein gefragter Sideman ist, für sein Album mit Bassist Joshua Crumbly und Schlagzeuger Jonathan Pinson geschrieben, in denen er die Tradition des Klaviertrios mit seiner eigenen Handschrift fortführt. Ein langsamer Klang, tänzerisch, schwebend.