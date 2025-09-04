Ola Onabulé / Nicolas Meier Proof Of Live Rugged Ram Records/The Orchard

Spielerisch, sanft, tänzerisch: Ein besonderes Geschenk ist das neue Album „Proof Of Live“ des britisch-nigerianischen Singer-Songwriters Ola Onabulé, dessen Stimme dreieinhalb Oktaven umfasst, mit dem Schweizer Gitarristen Nicolas Meier, das als Quintett-Einspielung in Onabulés Casa del Funk Studios produziert und aufgenommen wurde. Kennengelernt hatten sich beide in einer Reihe von Livestream-Auftritten während der Pandemie, in denen die zehn Songs entstanden sind. Onabulé arbeitete bereits mit internationalen Bigbands und Symphonieorchestern, Meyer hat in seiner Erforschung östlicher Saiteninstrumente einen Klang entwickelt, der Jazz und Weltmusik miteinander verbindet. „Proof Of Live“ ist ein intimer Dialog von Vokal- und Gitarrenstimme, konzentriert und verzaubernd.