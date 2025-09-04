Ola Onabulé / Nicolas Meier

Proof Of Live

Rugged Ram Records/The Orchard

Ola Onabulé / Nicolas Meier – Proof Of Live (Cover)Spielerisch, sanft, tänzerisch: Ein besonderes Geschenk ist das neue Album „Proof Of Live“ des britisch-nigerianischen Singer-Songwriters Ola Onabulé, dessen Stimme dreieinhalb Oktaven umfasst, mit dem Schweizer Gitarristen Nicolas Meier, das als Quintett-Einspielung in Onabulés Casa del Funk Studios produziert und aufgenommen wurde. Kennengelernt hatten sich beide in einer Reihe von Livestream-Auftritten während der Pandemie, in denen die zehn Songs entstanden sind. Onabulé arbeitete bereits mit internationalen Bigbands und Symphonieorchestern, Meyer hat in seiner Erforschung östlicher Saiteninstrumente einen Klang entwickelt, der Jazz und Weltmusik miteinander verbindet. „Proof Of Live“ ist ein intimer Dialog von Vokal- und Gitarrenstimme, konzentriert und verzaubernd.

Text
Maxi Broecking
, Jazz thing 160

Veröffentlicht am 04. Sep 2025 um 07:57 Uhr unter Reviews

