Michael League / Pedrito Martinez / Antonio Sánchez Ellipsis GroundUP/OPEN

„Ellipsis“ ist mehr als nur ein Trioalbum mit Schlagzeug (Antonio Sánchez), Bass (Michael League) und dem kubanischen Sänger und Perkussionisten Pedrito Martinez. Dessen Wurzeln in der westafrikanischen Yoruba-Tradition bilden das Fundament der initialen Session, die im folgenden Overdub-Prozess ihre vierte Dimension entfaltet. Nachdem Martinez und Sánchez hauptsächlich Schlagwerk- und Gesangsspuren aufgenommen haben, ergänzte der für die Postproduktion zuständige League sie um Basslines, Harmonien, Instrumentalparts und ambientöse Flächensounds. Das glückt mal mehr, mal weniger: mehr, wenn das Arrangement Stimme und Rhythmus folgt und es bei treibenden Hi-Fi-Grooves belässt; weniger, wenn die virtuelle Gitarre ausgepackt wird oder die eigentlich keiner Hilfe bedürftigen Trommelfiguren in Art-Rock-artiger Orchestrierung und Soundtrack-Stimmungen vergraben werden. Und das passiert leider auf jedem Stück. Als Resultat einer mehrjährigen Entwicklungszeit wirkt dieses Album schlicht überproduziert.