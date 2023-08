Marc Ribot Ceramic Dog Connection (Yellowbird/edel)

Schon fast 20 Jahre besteht das punkige Powertrio von Marc Ribot, Shahzad Ismaily und Ches Smith – „Connection“ ist ihr fünftes offizielles Album. Neben der Basisinstrumentierung (Gitarre, Bass, Schlagzeug) setzen alle drei auch die Stimme ein, ebenso Elektronik und Nebeninstrumente. Ab dem vierten Stück kommen außerdem Gastmusiker hinzu, etwa Anthony Coleman an der Farfisa-Orgel und James Brandon Lewis am Saxofon. Die Gäste erhalten aber keine Features, sondern sind (teils fast unauffällig) ganz in den Gesamtsound integriert. Und dieser Sound ist (wie gewohnt) hart, aggressiv, komplex, elektrisch und schmutzig. Im Kern liefern die drei von Ceramic Dog eigentlich ausgedehnte Punk-Rock-Songs. Sie singen (meist elektroakustisch verfremdet) bissige, oft politische Texte aus Ribots Feder, eingekleidet in Alternate-Rock- und Bluesklänge, elektrischen Noise-Jazz oder Elektronikcollagen. Manchmal klingt es sogar ein wenig nach den frühen Stones oder trägem Doom.