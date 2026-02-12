Malene Mortensen & Christian Sands

Malene Mortensen & Christian Sands – Malene & Christian (Cover)Nachdem sie sich 2013 erstmals bei einem Konzert im legendären Jazzhus Montmartre in Kopenhagen kennengelernt hatten, nahmen die dänische Sängerin Malene Mortensen und der US-amerikanische Pianist Christian Sands ihr erstes gemeinsames Album „Can’t Help It“ 2014 mit Sands‘ Trio in New York auf. Jetzt hat das dänische Label Stunt Records beide erneut zusammengebracht, diesmal mit Aufnahmen in Kopenhagen, wo Sands, ansonsten festes Mitglied im Christian McBride Trio, neben seinem Klavierspiel die Stücke für das Album auch arrangiert und produziert hat. Beinahe traumwandlerisch ergänzen sie sich, unterstützt von den dänischen Musikern Thomas Ovesen am Bass und Rasmus Kihlberg am Schlagzeug, mit Gastauftritten des Streicher-Duos Villads Littauer Bendixen und Lara Biancalana, sowie dem dänischen Mundharmonikaspieler Mathias Heise und dem US-Trompeter Benny Benack III. Sanfter Wohlfühl-Jazz für Wintertage.

Maxi Broecking
, Jazz thing 162

