Lukas DeRungs Wake Berthold/Cargo

Leicht wie eine Feder beginnt das Album, das das internationale Quintett um den Pianisten Lukas DeRungs zum Abschluss seiner Tournee eingespielt hat. Kompositorisches Zentrum ist das Klavier, das mit Introriffs und offenen Harmonien den Rahmen aufspannt für aufwallende Emotionen und rhythmische Intensität, die an die Vorarbeit von Chick Corea, Yoran Herman und Esbjörn Svensson erinnern. Die schönsten Momente der wendungsreichen Aufnahme entstehen, wenn die individuellen Stimmen sich zu einem größeren Ganzen verzahnen: eine komplexe Pianofigur mit den Drums oder auch DeRungs eigenem Beatboxing, Karim Sabers Gitarre mit der Stimme von Immy Churchill. Die britische Sängerin ist auf allen Titeln vertreten, zur Hälfte mit veritablen Songtexten, zur Hälfte mit seidenweichem Scatting, und erweist damit sich in jeder Situation als das As im Ärmel des Quintetts.