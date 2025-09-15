Kneebody Reach GroundUp/Membran

Kneebody haben sich ihren Sound bewahrt, obwohl sich die Besetzung des New Yorker Quartetts geändert hat. Saxofonist Ben Wendel lässt sein Instrument auf dem Opener „Repeat After Me“ wie eine E-Gitarre klingen, Trompeter Shane Endsley liebt verschliffene Töne und Keyboarder Adam Benjamin ist für eine Menge Klingeln und Klängeln verantwortlich. Der Bass und Schlagzeug spielende Nate Wood legt das mehr als solide Fundament. Die Los Angeles Times bescheinigt der Band, wie keine andere zu klingen. Und in der Tat reißen Kneebody auch im 24. Jahr ihrer Karriere Grenzen ein. „Reach“ wurde in einem Studio in Brooklyn aufgenommen und zeigt, wie die Band Jazz, Rock und elektronische Texturen mit abenteuerlichen Rhythmen verbindet. Es geht aber auch um eine ganz neue Gemeinsamkeit, nämlich um das gemeinsame Schreiben. Viele der Stücke sind live im Studio entstanden und man kann sich sicher sein, dass sie auf der Bühne wieder neue Formen annehmen.