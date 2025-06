Hannah Köpf Flowermind Fine Music/edel

Der Einfluss der US-Hits der 1980er-Jahre ist doch nie ganz verklungen. Zumindest wird das wieder klar, wenn man in das neue Album von Hannah Köpf eintaucht. Sehnsüchtig nach einfacheren Zeiten, schwingt „Flowermind“ gekonnt zwischen Americana, Folk und Country, bedient sich an Blues und Gospel. Die jahrelange Erfahrung als Songwriterin zeigt sich besonders in den ausgefeilten Arrangements: Von ihrer Band untermalt, entfaltet Köpf ihre tiefgründigen Texte. Dann erzählt sie von Träumen einer vereinten Gesellschaft und teilt Sorgen um die Zukunft mit berührender Klarheit. Den melancholischen Nachklang bildet eine Hommage an Paul Simon, „Diamonds On The Soles Of Her Shoes“, bereichert durch geschmackvolle Fiddle-Einwürfe. Ein Album, das aus dem Mosaik der Klangwelten ein einzigartiges Bild erschafft.