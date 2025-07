Goleine Goleine Challenge/Bertus

Hinter Goleine, einem Unisex-Name, der so viel wie Harmonie bedeutet, stecken Sängerin Charlotte Haesen, Gitarrist Philip Breidenbach, Kontrabassist Peter Willems und Keyboarder Mike Roloefs. Vier unabhängige Musiker und Songschreiber, die in verschiedenen Musikrichtungen tätig sind und im Frühjahr 2023 auf Einladung der Sängerin erstmals zusammenkamen. Alle vier lieben es zu singen, was sie hier bei Goleine auch verwirklichen. Denn schon nach einer ersten Jamsession spürten alle vier, dass hier eine echte Band entstehen könnte. Einige der hier auf dem Debütalbum veröffentlichten Stücke (alle zwölf stammen von diesem deutsch-niederländischen Quartett) gehörten schon vorher zu den Repertoires der Beteiligten, einige andere wurden gemeinsam geschrieben. Goleine spielen einen zarten, mehrstimmigen, poetischen Singer-Songwriter-Folk-Jazz, der seine kleinen Geschichten über schöne Melodiebögen erzählt. Es ist eine wohltuende Musik voller Harmonie und Wärme zum entspannten Genießen.