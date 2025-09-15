Gisela Horat Trio Live In Leipzig Unit Records/Membran

Es war ein besonderer Abend im Juni 2024 im Mediencampus Villa Ida in Leipzig mit dem Trio der Schweizer Pianistin Gisela Horat, und ein Glücksfall, dass dieses mitgeschnitten wurde. Mit einem einzelnen Klang, der zum Resonanzkörper wird, lotet Horat ganz in der Tradition von Irène Schweizer die Tiefe des Raums aus. Sonst solo, im Duo mit der Autorin Christine Stöckli oder der Jazzviolinistin Maria Geiger, wird Horat begleitet von ihren Schweizer Kollegen Samuel Büttiker am Schlagzeug und Simon Iten am Kontrabass, die seit 2015 in ihrem Trio spielen. In Titeln, die Schwere andeuten, wie „Sisyphos“, „Unterdrückte Wut“ oder „Verloren“, lässt sie Binnenflächen stehen, mit Stille als kompositorischem Element. Intensiv, kompromisslos … ein Requiem auf eine verlorene Zeit.