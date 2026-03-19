Gary Fuhrmann Symbiosis I JazzHausMusik/Galileo MC

Symbiosis ist das gemeinsame Projekt von Gary und Anne Fuhrmann. Er: Jazzmusiker an Klarinette und Saxofon. Sie: klassische Klarinettistin. Was liegt da näher als eine Klassik-Jazz-Symbiose mit zwei Holzbläsern an der Spitze? Als Brückenpfeiler wirken Dietmar Fuhr (Bass) und Dirk-Peter Kölsch (Schlagzeug) auf der einen Seite, das exzellente Chiarina Streichquartett auf der anderen – Jazzrhythmus trifft Kammermusik. Und dann ist da noch Klaus von Heydenaber, der offizielle Pianist des Ensembles. Zwar sitzt er hier nur in zwei (Live-)Stücken am Klavier, dafür hat er für die Band aber Strawinsky und Morricone arrangiert, großartige Ideen für die Klarinetten und Streicher entwickelt und außerdem drei tragende Crossover-Nummern selbst komponiert. Von Gary Fuhrmann wiederum kommen einige (eher experimentelle) Miniaturstücke sowie die zündende Adaption einer kleinen Jazzsuite von William Overton Smith (der als Jazzklarinettist einfach Bill Smith hieß). Das Ganze klingt zuweilen nach einer virtuosen Neubelebung des Westcoast-Jazz der 1950er-Jahre. Ambitioniert, aber mit Humor, Eleganz und Leichtigkeit. Sehr gelungen.