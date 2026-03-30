Dr. John Live At Rockpalast 1999 MiG/Indigo

Rockpalast auf der Loreley war immer schon ein Garant für große TV- und Musikerlebnisse daheim sowie glückliche Gesichter im Publikum vor Ort. Der Auftritt von Dr. John aus dem Jahr 1999 macht da keine Ausnahme: In Quartettbesetzung und ohne Bläser hielt er eine rund 75 Minuten lange „Sprechstunde“ in Sachen Funkyness und Blues ab, die es nun in sehr guter Bild- und Tonqualität auf DVD und CD zu erleben gibt. David Barard am Bass und Schlagzeuger Herman „Roscoe“ Ernest legten hier zusammen mit Mac Rebennack eine Vorstellung aufs Parkett, die lässige Routine und überbordende Spielfreude gleichermaßen vereinte. Und die gemeinsam mit der jazzigen, supercoolen Bluesgitarre von Bobby Broom Klassiker wie „Walk On Gilded Splinters“ sowie (damals) neues Material wie „Soulful Warrior“ aus dem hervorragenden Album „Anutha Zone“ oder „I‘m Gonna Go Fishin‘“ aus dem Duke-Ellington-Tribute Duke Elegant zu einem mitreißenden Gesamtkonzept verschmelzen ließ. Posthum veröffentlichte Platten sind nicht immer ein Treffer. Aber hier gibt es kein Vertun, hier passt alles!