Die Drahtzieher

Mer Diga Men

Fine Music/edel

Die Drahtzieher – Mer Diga Men (Cover)Die Drahtzieher – das sind David Klüttig an der Sologitarre, Bobby Guttenberger an der Rhythmusgitarre, Kolja Legde am Kontrabass. Ein idealtypisches Manouche-Jazz-Trio aus Oberschwaben, technisch kompetenter Gypsy-Swing in Reinform mit einem mitreißenden Solisten. In vier Stücken brilliert noch dazu ein Gastgitarrist aus Frankreich, der Gypsy-Jazz-Star Samson Schmitt, der auch eigene Kompositionen mitgebracht hat. Außerdem mischt Tony Lakatos an seinen Saxofonen bei zwei Titeln mit. Durchgängig hören wir hier grandiose und ausgesprochen clevere Arrangements – aber nicht weniger grandios und clever sind die temperamentvoll entfesselten Virtuosensoli. Dabei klingen die Instrumente der drei Gitarristen klanglich gut differenziert. Django Reinhardt, der Stammvater des gesamten Gypsy-Swing-Genres, ist nicht nur ständig im Geiste präsent, sondern auch mit drei seiner Kompositionen. Davon dürfte die Ballade „Pour Que Ma Vie Demeure“ die exquisiteste sein.

Text
Hans-Jürgen Schaal
, Jazz thing 161

Veröffentlicht am 10. Nov 2025 um 07:58 Uhr unter Reviews

Stop Over 4 – Perspectives

Navigation: Weitere Artikel und Kommentare

  • Ausgabe 161, November 2025 – Januar 2026, ab 30.10. am Kiosk

Ausgabe 161

Newsletter

Neues

Jazzthing.tv

Mehr…

Rubriken

Deutscher Jazzpreis 2026 - Jetzt bewerben
jazzthing.tv

Jazz thing finden und kaufen

Abonnieren
Einzelhändler finden…
dpv (Logo)
Menü