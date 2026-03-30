Dejan Terzić Axiom

Grow

o-tone/edel

Dejan Terzić Axiom – Grow (Cover)Über zehn Jahre Bandgeschichte, aber dennoch ist „Grow“ erst das dritte Album von Dejan Terzićs Quartett Axiom. Gute Dinge brauchen ihre Zeit. Und dieses Album ist gut. Es wurde teilweise bei einem Konzert im italienischen Udine aufgenommen. Die anderen Stücke entstanden auf derselben Bühne, nur ohne Publikum früher am selben Tag. So kann man bei „Grow“ auf jeden Fall von einem Live-Album sprechen, das ohne Overdubs, ohne Korrekturen und Nachbearbeitungen ganz puristisch daherkommt. Diese Band kann das wagen, kennen sich der Drummer Terzić, Pianist Bojan Z, Bassist Matt Penman und Saxofonist und Klarinettist Chris Speed mittlerweile doch bestens – was man hört, was man spürt. Denn hier greifen Ideen und der persönliche Ausdruck eines jeden wunderbar ineinander. Minimalistische Grundpfeiler aus Jazz und (süd-)osteuropäischer Folklore in auch mal melancholischen Farben werden von allen gleichberechtigt ausgekleidet und verdichtet. Und dabei agiert kein Bandleader und seine Begleiter, sondern immer ein perfekt aufeinander eingespieltes Kollektiv.

Text
Christoph Giese
, Jazz thing 163

Veröffentlicht am 30. Mrz 2026 um 07:59 Uhr unter Reviews

Jazz Piano | Klavierfestival Ruhr 2026

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