Dave Stapleton Quiet Fire Edition/Bertus

Der britische Tastenmann und Edition-Records-Gründer Dave Stapleton ist auf seinem neuen Album an Synthesizer und Fender Rhodes zu hören. Über dem soliden rhythmischen Fundament von Bassist Jon Goode und Schlagzeuger Elliot Bennett schichtet er fortwährend dichte atmosphärische Texturen aus repetitiven, ineinandergreifenden Patterns auf. In den angesteuerten Gefilden zwischen modernem Jazz und Electronica hantiert er mit einem breiten Spektrum an Klangfarben. Akustische und jazznahe Kontraste im insgesamt sehr elektronisch angelegten Repertoire setzen vor allem gefeaturete Solistinnen und Solisten wie Olga Amelchenko am Altsaxofon, Nils Petter Molvær an der Trompete und Victoria Stapleton an der Violine. Stapleton und Ensemble setzen hier vor allem aufs Atmosphärische, Elektronische und Clubbige.