Chano Dominguez / Ethan Margolis The Blues Around Us Unifying Sounds/unifyingsounds.com

Auf mehreren Ebenen umspielt „The Blues Around Us“, das gemeinsame Quartettalbum des Gitarristen und Komponisten Ethan Margolis und des Pianisten Chano Dominguez, die Zahl 2. Zwei Bandleader von deutlich unterschiedlichem Temperament und Funkenschlag, der eine aufgewachsen in Cádiz in Andalusien mit dem Atlantik vor Augen, der andere unweit von Cleveland. Zwei Nebendarsteller, der Bassist Carlos Henriquez und Obed Calvaire am Schlagzeug, beide trittfest in der Jazztradition verwurzelt, sehr verlässlich und stilsicher. Doch im Zentrum steht der Kontrast, den die beiden Bandleader verkörpern, Flamenco und Blues, zwei Vorgehensweisen auf einem gemeinsamen Boden mit Namen Jazz. „The Blues Around Us“ ist ein Versuch, den Kontrast zwischen den beiden Sphären in Spannung zu verwandeln. Schade nur, dass sie so ungleichgewichtig und unverbunden bleiben.