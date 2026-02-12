Billy Hart / Ethan Iverson / Marc Turner / Ben Street Multidirectional Smoke Sessions Records/Membran

Es ist eine Welt der Brücken, die der Schlagzeuger Billy Hart, einer der Überlebenden der klassischen Periode des Modernen Jazz in den 1960er-Jahren, in „Multidirectional“, dem neuen Live-Album seines Quartetts, im Alter von 85 Jahren entwirft. Mit dem Pianisten Ethan Iverson, dem Tenorsaxofonisten Mark Turner und dem Bassisten Ben Street, drei herausragenden Vertretern einer längst gereiften, jüngeren Generation, folgt Hart Eingebungen, die den Impuls der Avantgarde aufgreifen, um in verschiedenste Richtungen auszuschwärmen: Multidirectional eben. Live und ohne doppelten Boden zelebrieren sie die Kunst, künstlerische Bewegungsfreiheit, trittfeste Individualität und stilsichere Materialkenntnis immer wieder in Zonen zu führen, wo sich die Spannung des Ungewissen schließlich in der Harmonie der Gemeinschaft auflöst.