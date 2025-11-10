Ben Sidran Are We There Yet (Live At The Sunside) bensidran.bandcamp.com

82 Jahre ist Ben Sidran mittlerweile alt, aber seinen spitzbübigen Humor hat der Sänger, Pianist und Songwriter nicht verloren. Sein live im Pariser Sunside aufgenommenes Album „Are We There Yet“ beginnt der Amerikaner mit einem Song, mit dem er seinen Hörer/-innen gleich dreimal ein Bein stellt. „Victime De La Mode“ ist Sidrans Remake einer Coverversion des französischen Rappers MC Solar von Sidrans Original „Hey Hey Baby“ vor 50 Jahren mit James „Curley“ Cooke. Das lässt Sidrans Remake so lässig klingen, dass es eine Freude ist, ihn mit seiner Band zu hören, die unter anderen mit seinem Sohn Leo am Schlagzeug und Rick Margitza am Saxofon besetzt ist. Zusammen lassen sie Sidrans Songs erfrischend grooven und geben ihrem Leader den Rahmen für dessen profane Alltagsgeschichten, philosophische Betrachtungen und politische Zustandsbeschreibungen mit. Und dessen Spiel auf dem Klavier hat noch immer dieses leise und hintergründige Swingfeel.