Atlantic Jazz Collective Seascape Alma Records/Universal

Die Nähe zum britisch-kanadischen Trio Azimuth mit Norma Winstone, Kenny Wheeler und John Taylor aus den 1970ern scheint beabsichtigt. Zum einen ist ein Teil des Repertoires von Wheeler und Taylor komponiert worden, zum anderen ist Winstone auch auf „Seascape“ als Sängerin dabei. Eigentlich ist dieses Kollektiv ein Trio aus dem in Kanada lebenden Deutschen Florian Hoefner (Piano) mit den beiden Kanadiern Mike Murley (Saxofon) und Jim Vivian (Bass), das mit der Engländerin und dem Amerikaner Joe LaBarbera (Drums) zum Atlantic Jazz Collective geworden ist. In den neun Stücken legen die fünf eine agile Interaktion an den Tag, die es ihnen ermöglicht, geradezu innig über die Akkorde hinwegzuspielen, stets eine fast schon introspektive Haltung einzunehmen und ihren Ensembleklang wohlig-weich phrasierend zu modellieren.