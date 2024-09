Alto For Two Alto For Two (Berthold/Cargo)

Ein spannendes Entfaltungsfeld haben sich die beiden Saxofonistinnen Irene Reig und Kika Sprangers hier aufgebaut. Sie erweitern ihr findiges Duo mit einem Klaviertrio zum Quintett, für das so gut wie alle Mitglieder Stücke beisteuern. Oft, aber keineswegs durchgängig, schweben die Saxofonstimmen über dem Ensemble, solistisch ausbrechend, im Unisono-, zweistimmigen oder dialogisch interagierenden Spiel. Zarte Klanggebilde werden kontrastiert durch dramatisch energiegeladene Stücke, dort ein Nicken Richtung Bebop, da ein Hinweis in Richtung Free Jazz, ganz klar im Vordergrund stehen aber die eigenen Ideen und Wege durch die Möglichkeiten des zeitgenössischen Jazz. Und derer sind eine Menge, wie die multinationale Combo sehr hörenswert unter Beweis stellt. Die hohe Klangqualität und hier mit eingefangene Live-Atmosphäre des Bremer Sendesaals bieten noch einen Pluspunkt.