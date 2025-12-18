Aaron Parks

By All Means!!

Blue Note/Universal

Aaron Parks – By All Means!! (Cover)Auf seinem dritten Blue-Note-Album „By All Means!!“ taucht Pianist und Komponist Aaron Parks tief in die Jazztradition ein. Nach seinem Vorgängeralbum „Little Big III“ aus dem Jahr 2024, in dem der aus Seattle stammende Parks mit Avantgarde und Elektronik experimentierte, ist sein neues Album mit sieben Eigenkompositionen eine Hommage an die Wurzeln des Jazz. „Dies ist ein Album, das die Jazztradition liebt, die Tradition der Black American Music“, erklärt er. Dafür hat er seine Klaviertrio-Formation mit Bassist Ben Street und Schlagzeuger Billy Hart zu einem Quartett erweitert und den Tenorsaxofonisten Ben Solomon dazugeholt. Besonders eindringlich spielt er auf den persönlichen Balladen „For María José“ und „Little River“, die seiner Frau und seinem Sohn gewidmet sind. Konzentriert, wiegend, träumerisch.

Text
Maxi Broecking
, Jazz thing 161

Veröffentlicht am 18. Dez 2025 um 07:59 Uhr unter Reviews

