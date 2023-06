Jazz thing präsentiert: Zappanale 2023

Das Werk von Frank Zappa ist vielseitig und wird von der „Zappanale“ – Motto: „Music Outside The Norm“ – seit Jahren am Leben gehalten und kreativ neu orientiert. In diesem Jahr öffnet das Festival vom 14. bis zum 16. Juli seine Pforten.

Am Freitag gehört die französisch-britische Hippie-Truppe Gong – sie wurde vom längst verstorbenen Daevid Allen ins Leben gerufen – zu den Headlinern. Außerdem: die Paul Green Rock Academy „plays Zappa“ (Ach, nee!) und die deutsche Band Kuhn Fu – „Wahnsinnig progressiv und dabei wahnsinnig eingängig“, befand die Augsburger Allgemeine.

Am Samstag wollen die aus den USA angereisten Musiklegenden Billy Cobham mitsamt Band und Eugene Chadbourne sowie aus England Yes-Sänger Jon Anderson das Publikum begeistern.

Am Sonntag spielt der Berliner Schlagzeuger Tilo Weber im Duo mit Ali N. Askin. Die Zappa-Tribute-Band Banned from Utopia mit ehemaligen Zappa-Musikern wie Chad Wackerman (der Schlagzeuger ist auf Zappa-Alben wie „Broadway The Hard Way“ und „Make A Jazz Noise Here“ zu hören), Ray White (der Sänger war auf „Zappa In New York“ dabei) und Scott Thunes (Zappa-Bassist in den 1980er-Jahren) beendet die diesjährige Zappanale standesgemäß.

zappanale.de liefert aktuelle Informationen zum Festival.