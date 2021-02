Newsticker [3.2.2021]

Mit unserem Jazz thing Newsticker fassen wir Meldungen, die bislang auf unserer Facebook-Site gepostet werden, und Informationen, die wir als Pressemitteilungen per Mail erhalten, informativ und knapp zusammen.

+++

Am kommenden Freitag, 5. Februar, gibt es wieder ein Online-Konzert als Video-Stream in der Reihe „Fridays At Five“ vom SFJAZZ Center. Im September 2016 spielte der Bassist Christian McBride mit seinem Quartett New Jawn mit Josh Evans (Trompete), Marcus Strickland (Saxofon) und Nasheet Waits (Drums) ein Konzert in San Francisco. Dieses Konzert ist als Video mitgeschnitten worden und wird nun in dieser Streaming-Reihe gezeigt. Beginn ist zwei Uhr europäischer Zeit.

+++

Kürzlich wurde der „Jazztimes Critics Poll“ mit den Lieblingsmusiker/-innen und -CDs 2020 der Kritiker/-innen dieses amerikanischen Jazz-Magazins veröffentlicht. Maria Schneider ist „Artist Of The Year“ und ihr Orchestra führt in „Best Big Band/Large Ensemble“. „Best New Artist“ ist Immanuel Wilkins, „Best Small Group/Artist“ ist JD Allen. In den Instrumental-Kategorien belegen u.a. Ambrose Akinmusire (Trompete), Branford Marsalis (Tenorsaxofon), Craig Taborn (Piano) und Bill Frisell (Gitarre) die ersten Plätze.

+++

Die Initiative „Jazz House Kids“ stellt in „Alice Coltrane: The Swamini Who Swung“ das Leben und Werk der Harfenistin, Pianistin und Witwe von John Coltrane in den Mittelpunkt einer Gesprächsveranstaltung. Während der amerikanische Autor Ashley Kahn die Vita Coltranes beleuchtet, gibt die junge Harfenistin Brandee Younger Einblicke in das stilbildende Schaffen dieser Musikerin, die 2007 gestorben ist. Beginn ist 0:30 Uhr europäischer Zeit.

+++

Der amerikanische Schlagzeuger Ronnie Burrage spielt mit seinem Quartett Holographic Principle mit Camille Thurman (Saxofon), Nimrod Speaks (Bass) und Alex Collins (Piano) am 18. Februar im Keystone Corner in Baltimore ein Live-Streaming-Konzert. Tickets gibt es für zehn US-Dollar im Vorverkauf, Beginn ist ein Uhr europäischer Zeit.