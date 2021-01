Newsticker [8.1.2021]

Mit unserem Jazz thing Newsticker fassen wir Meldungen, die bislang auf unserer Facebook-Site gepostet werden, und Informationen, die wir als Pressemitteilungen per Mail erhalten, informativ und knapp zusammen.

+++

Der Jazz im Norddeutschen Rundfunk ist zum Jahresanfang von NDR Info nach NDR Kultur umgezogen. Fünf Mal in der Woche laufen nun Montags bis Freitags im Kulturradio des NDR Jazzsendungen: „Play Jazz!“ liefert ab 22:35 Uhr einen Überblick über all das, was es national und international neues in Sachen Jazz gibt, während „Round Midnight“ ab 23:30 Uhr Hintergrundgeschichten, Porträts und Interviews bringt. Der Donnerstag ist der NDR Bigband vorbehalten, zudem gibt es regelmäßig Konzert- und Festivalmitschnitte aus dem NDR-Sendegebiet zu hören.

+++

Ursprünglich sollte das diesjährige Festival „dazz Jazz Winter Darmstadt“ mit der Vernissage zur Fotoausstellung „Clickin‘ With Clax. William Claxton – Jazzfotografien“ im Jazzinstitut Darmstadt am 8. Januar starten. Auch wenn das Festival wegen des „Lockdown“ abgesagt werden musste, so wird die Ausstellung mit den Bildern dieses berühmten Fotografen dennoch bis 30. April gezeigt.

+++

Auch in Zeiten der Corona-Pandemie wird die „Spielstättenprogrammprämie NRW“ durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft Nordrhein-Westfalen und den Landesmusikrat NRW vergeben. Prämien von 5. bis 25.000 Euro gibt es für herausragende Programme von Spielstätten des Jazz und des avancierten Pop und Rock. Bekanntgabe der Preisträger ist am 14. Januar im Kölner Loft, die Verkündung und Konzerte mit dem Duo Doyna und Flux sind über den Loft-Youtube-Channel zu sehen.