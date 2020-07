Newsticker [30.7.2020]

Mit unserem Jazz thing Newsticker fassen wir Meldungen, die bislang auf unserer Facebook-Site gepostet werden, und Informationen, die wir als Pressemitteilungen per Mail erhalten, informativ und knapp zusammen.

Der Erfolg der Live-Streaming-Konzerte in der Münchner Unterfahrt hat das Team des Jazzclubs dazu veranlasst, die „Summerweeks“ der vergangenen Jahre diesmal Corona-bedingt als Kombination aus Stream- und Live-Konzerten mit kleinem Publikum vor Ort zu veranstalten – in der ersten Woche mit der Sängerin Lisa Wahlandt am 31. Juli, dem Trompeter Matthias Lindermayr am 5. sowie dem Trio LBT um den Pianisten Leo Betzl am 7. und 8. August. Infos zum Programm gibt es auf der Unterfahrt-Site, Konzertbeginn ist jeweils 20:30 Uhr.

Seit einer Weile veranstaltet die Künstlerinitiative Au Topsi Pohl wieder Konzerte in ihrem angestammten Ort Isotop in der Pohlstraße in Berlin. Die nächsten Auftritte gibt es am 31. Juli mit einem Trio um den Saxofonisten und Klarinettisten Tobias Delius, gefolgt vom Delius‘ Duo mit dem Schlagzeuger Christian Lillinger am 1. August. Corona-bedingt gibt es vier kurze Sets mit jeweils einer rund 15-minütigen Pause, um ein neues Publikum einzulassen. Konzertbeginn ist 18 Uhr.

Um die lokale Künstler*innenszene in der Corona-Zeit zu unterstützen, hat die Stadt Bielefeld Ende Juni die sechswöchige Open-Air-Reihe „Parksommer“ im Ravensburger Park auf die Beine gestellt – natürlich auch mit Jazzkonzerten. Am 1. August findet dieser „Parksommer“ seinen Abschluss – mit dem Konzert des Trios Autochrom mit Luise Volkmann (Altsaxofon), Athina Kontou (Bass) und Max Santner (Schlagzeug). Karten gibt es für fünf Euro im Vorverkauf, Konzertbeginn ist 19 Uhr.

Der Jazzkeller Krefeld kündigt für den 1. August sein nächstes Open-Air-Konzert an – mit der Band Waxing Gibbons des Krefelder Schlagzeugers Till Menzer. Maximal 99 Eintrittskarten gibt es für acht Euro online im Vorverkauf, Konzertbeginn ist 20 Uhr.