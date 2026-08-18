Paris: L’Espagne au Louvre

Rodrigo CuevasDen ganzen Herbst und Winter hindurch öffnet der Pariser Louvre mit „L’Espagne au Louvre“ seine Türen für spanische Kultur. Vom 9. Oktober bis in den Januar hinein sind Ausstellungen von Francisco de Goya und Francisco de Zurbarán zu sehen, flankiert werden die Gemälde- und Skulpturenschauen von Filmen, Lesungen und stilistisch breitgefächerten musikalischen Programmpunkten. Wie die Bilder von Zubarán und Goya Komponisten direkt inspiriert haben, zeigt der Pianist Tanguy de Williencourt mit einem Programm von Granados- und Mompou-Stücken. Außerdem wird der Newcomer Rodrigo Cuevas zu erleben sein, der als „halb asturischer Zauberer, halb Drag Queen“ beschrieben wird und das Volkserbe der Region Asturien in einer elektro-schwangeren Performance erneuert. Das Frauenduo Caamaño & Ameixeiras tut Ähnliches mit chromatischem Akkordeon, Violine und Stimme für die Region Galicien. Eine zeitgenössische Form des Flamencos stellt der Sänger Arcángel mit dem Quatuor Diatoma vor, vom Tanz her beleuchtet Israel Galván aus Sevilla das Genre. Auch Jordi Savall widmet sich mit dem Ensemble Hesperion XXI in seinem Sevilla-Programm der kulturellen Vernetzung Andalusiens mit der Welt.

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„L’Espagne au Louvre“